Pnrr, Orienta: "Alta richiesta personale in edilizia nel 2023"

(Teleborsa) - Nel 2023 proseguirà la forte. Alla base vi è "l'aumento del 25% delle opere pubbliche con l'avvio dei cantieri finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". È quanto rileva l'Al momento l'agenzia stima "una", laddove "muratori specializzati e qualificati, manovali, carpentieri, capponisti, idraulici, pavimentisti, assistenti cantieri", sono tra le mansioni di cui si ha maggior bisogno nel settore delle costruzioni". Tali figure, indispensabile per il settore, sono allo stesso tempo – evidenzia Orienta in una nota – "sempre più difficili da trovare" nel nostro mercato occupazionale.All'origine della– spiega Orienta – vi sono "la crisi dell'edilizia negli anni precedenti, che ha fatto perdere molte professionalità, e la ripresa di questi due anni, grazie anche a misure come il Superbonus 110%".