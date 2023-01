SolidWorld apre nuova sede a Dubai

SolidWorld

(Teleborsa) -, società a capo del gruppo leader nel settore delle tecnologie CAD (Computer Aided Design) 3D, della stampa 3D, scansione 3D oltre che della robotizzazione e automazione, ha aperto nuova sede a Dubai, negli Emirati Arabi, tramite la società di nuova costituzione SolidWorld Middle East DMCC, controllata al 60% da SolidWorld Group e il restante 40% è detenuto da figure professionali operative e già azionisti dell’Emittente.SolidWorld avvia così il primo importante investimento di internazionalizzazione del business aprendo SolidWorld Middle East,la nuova sede del Gruppo all’undicesimo piano della Platinum Tower, complesso inserito nel Dubai Multi Commodities Centre (DMCC). Si tratta della più vasta zona franca del Paese, ubicata nel distretto Jumeirah Lake Towers e considerata per l’ottavo anno consecutivo la migliore free zone al mondo (fonte Financial Times).Un’(il PIL di Dubai ha registrato un +4,6% durante i primi nove mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) e fortemente proiettata al futuro. Dubai ha, infatti, da poco presentato un programma di robotica e automazione, guidato dalla Dubai Future Foundation, per aumentare il contributo del settore fino al 9% del PIL entro i prossimi 10 anni rendendo la capitale una delle prime 10 città nel settore della robotica e dell'automazione a livello globale."Con questa iniziativa" - spiega. "Gli EAU sono impegnati in una transizione dall’economia petrolifera al digitale, attraverso la quale puntano a trasformare Dubai, entro il 2030, in uno snodo globale per aziende basate sulle conoscenze digitali, attente alla sostenibilità e focalizzate sull’innovazione.non solo dispone delle tecnologie più innovative peraccompagnare questo percorso, in cui la stampa 3D riveste un ruolo centrale, ma soprattutto, riconosciuto e apprezzato in tutta l’area medio-orientale".SolidWorld Middle East sarà, inoltre, tra i protagonisti della prossima fiera SteelFab ME, una delle più grandi ed affermate del Medio Oriente per la produzione di metalli e per l’industria della fabbricazione dell’acciaio che si terrà presso l'Expo Centre Sharjah dal 9 al 12 gennaio 2023.