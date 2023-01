Stellantis, accordo con australiana Element 25 su batterie veicoli elettrici

Stellantis N.V.

(Teleborsa) -edLimited hanno firmato un accordo vincolante per la fornitura, da parte di Element 25, di solfato di manganese monoidrato ad alto grado di purezza per la produzione di pacchi batteria destinati ai veicoli elettrici di Stellantis. L’prevede la consegna di un volume totale di 45 chilotoni a partire dal 2026, con la possibilità di estenderne la durata e aumentare i volumi.Element 25 - spiega una nota congiunta - ricaverà il materiale dal suo progetto Butcherbird in Australia occidentale, e pianifica inoltre di costruire un impianto di lavorazione negli Stati Uniti. Stellantis procederà con un investimento in Element 25."Il nostro impegno per un futuro a zero emissioni nette di carbonio comprende la creazione di una catena di fornitura intelligente, che ci consenta di soddisfare la richiesta di veicoli elettrici dei nostri clienti" - ha dichiarato-. "La produzione di veicoli elettrici che garantiscano ai clienti un’esperienza innovativa in termini di propulsione, connettività e funzionalità è un".L’accordo con Element 25 rafforza la strategia di elettrificazione di Stellantis, che comprende l’approvvigionamento di quantità consistenti di materie prime per la produzione di veicoli elettrici a batteria (BEV). Il manganese è un elemento stabilizzatore essenziale del catodo delle batterie dei veicoli elettrici.Stellantis ha annunciato l'intenzione di investire più di 30 miliardi di euro nell’elettrificazione e nello sviluppo di software fino al 2025. L'obiettivo è quello di continuare a essere più efficiente del 30% rispetto al settore per quanto riguarda la spesa totale in Capex e R&S rispetto ai ricavi."Il sostegno di Stellantis al progetto di Element 25 per la produzione di solfato di manganese ad alto grado di purezza per batterie rappresenta uno straordinario attestato di stima da parte di una delle principali case automobilistiche del mondo e conferma la validità del nostro piano di diventare un fornitore globale di lungo periodo di materiali per le batterie al fine di soddisfare la crescente domanda a livello mondiale" - ha affermato-. ", che sono tra i più ambiziosi nel settore, e con questo accordo ci siamo impegnati a promuovere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio".L’adempimento delle parti all’accordo vincolante è subordinato al completamento con esito positivo delle verifiche tecniche e dello studio di fattibilità.