Bed Bath & Beyond, perdita superiore alle attese. Valuta opzioni strategiche

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) -, catena statunitense di prodotti per la casa, ha registratodi 1,259 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2022 (terminato il 26 novembre 2022, in calo del 33% (vendite comparabili a -32%). Laè stata di 393 milioni di dollari, più ampia dei 386 milioni di dollari stimati soltanto una settimana fa . La perdita per azione è stata di 3,65 dollari, mancando le stime di Wall Street per una perdita per azione di 2,23 dollari.Bed Bath & Beyond ha dichiarato di avere, equivalenti e investimenti per circa 200 milioni di dollari e una liquidità totale di circa 500 milioni di dollari. Ilè in deficit di 307,6 milioni di dollari."All'inizio del terzo trimestre, abbiamo avviato un piano di turnaround ancorato al servizio dei nostri fedeli clienti, dopo un periodo in cui la nostra merce e la nostra strategia si erano allontanate dalle loro preferenze - ha commentato Sue Gove, Presidente e CEO - Sebbene ci siamo mossi in modo rapido ed efficace per modificare l'assortimento e altre strategie di merchandising e marketing,"."Come abbiamo condiviso la scorsa settimana , continuiamo a lavorare con i consulenti mentre consideriamo tutte le alternative strategiche per raggiungere i nostri obiettivi a breve e lungo termine", ha aggiunto, spiegando che "e stiamo determinando i nostri prossimi passi in modo approfondito e tempestivo".