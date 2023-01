Bonus autonomi esteso ai non titolari partita IVA

(Teleborsa) - Estesol'accesso all'indennità una tantum diprevista dal decreto Aiuti, incrementata di altriper i redditi sotto idalIl decreto interministeriale firmato il 7 dicembre, dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali,e dalè stato registrato dallaLo annuncia il Ministero del Lavoro spiegando che si modifica cosìel2022, con cui si indicavano comeesclusivamente iLa misuracome obiettivo ilvita dovutodellaL'ampliamento previsto dal nuovo decreto ministeriale interessa unadi ulterioritra cui

Proseguono dunque gli impegni del Governo, anche con il Consiglio dei Ministri in programma oggi intorno alle 1830: sul tavolo il caro energia con l'esecutivo che - come ha annunciato ieri il Ministro Salvini - potrebbe decidere di intervenire. "Come governo c'è domani (oggi, ndr) un Consiglio dei Ministri e ragioneremo se, fra guerra, caro materiali e caro materie prime, sia il caso di intervenire e ci siano denari per intervenire", ha affermato il Ministro dei Trasporti in visita ai cantieri della Corda molle a Travagliato, in provincia di Brescia.



"Sono contento – ha aggiunto – che ci siano dei controlli a tappeto, perché anche in questo caso, come nel caso del gas e della luce, qualcuno ne sta approfittando, perché per lo stesso prodotto non puoi pagare 1,70 euro in una città e 2,30 euro in un'altra. È giusto controllare e verificare".