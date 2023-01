GE HealthCare prevede 2023 in crescita. Migliora supply chain

GE HealthCare

(Teleborsa) -, lo spin-off diche ha recentemente debuttato a Wall Street, ha registrato undelpari a 4,9 miliardi di dollari, in crescita di circa il 7% su base annua (crescita organica a +12%. Il fatturato dell'è stato di circa 18,3 miliardi di dollari, in aumento di circa il 4% su base annua (crescita organica a +7%)."Abbiamo ottenuto una forte crescita dei ricavi anno su anno nel quarto trimestre e nell'intero anno, riflettendo la solida domanda dei clienti, l'evasione degli ordini arretrati e il miglioramento dei prezzi - ha commentato il CEO Peter Arduini - Sebbene l'inflazione rimanga un fattore determinante, stiamo assistendo al continuocon la domanda dei nostri prodotti e servizi in crescita nel 2023".La società, leader nell'innovazione nell'assistenza di precisione,i seguenti risultati: crescita organica del fatturato compresa tra il 5% e il 7% su base annua; margine EBIT rettificato dal 15,0% al 15,5%, che riflette un'espansione da 50 punti base a 100 punti base rispetto al 2022 pro-forma.