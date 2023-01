Lavoro, acccordo Unioncamere-Federalberghi per formazione nel turismo

(Teleborsa) -hanno siglato un accordo per la creazione dia sostegno delsettoreLa collaborazione si inserisce nelle attività, in avanzata fase dida parte di entrambe le organizzazioni e della(Re.Na.I.A.), diacquisite dagli studenti degli(Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Obiettivo dell’accordo, nell'ambito del riordino del sistema di istruzione secondaria superiore, è quello di unire le forze per favorire locon competenze che rispondano ai concreti fabbisogni formativi delle imprese operanti nel settore turistico.L’analisi della domanda di profili professionali delle imprese, realizzata tramite il Sistema informativo Excelsior da Unioncamere e Anpal, per i prossimi 5 anni viene previsto unnel settore del turismo con una difficoltà di reperimento che supera ormai il 40% del fabbisogno stesso.Unioncamere e Federalberghi lavoreranno alla costruzione ee allada formare, alla standardizzazione delle progettazioni per glimaggiormente significativi; alla realizzazione di unche tenga conto delle skill funzionali allo sviluppo di tutta la filiera turistica, con particolare attenzione alle competenze digitali e green. Verranno anche promosse iniziative congiunte per l’orientamento degli studenti, dei docenti nonché dei tutor scolastici ed aziendali impegnati nei percorsi di formazione, con specifica attenzione alla formazione ITS e universitaria.