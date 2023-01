Orsero perfeziona acquisizioni in Francia: ora pesa quanto l'Italia

Orsero

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, hadell'80% della società francesee l'acquisto del 100% della società francese. Il closing è arrivato secondo i termini già resi noti negli scorsi mesi: con il pagamento degli importi pattuiti rispettivamente a titolo di "corrispettivo fisso", pari a 32 milioni di euro, per l'acquisto di Blampin e di "corrispettivo base" pari a 33 milioni di euro per Capexo.I pagamenti sono avvenuti in parte mediante l'utilizzo dellee in parte mediante lea sostegno dell'attività di M&A per complessivi 56,7 milioni, erogate nell'ambito del finanziamento ESG linked a medio-lungo termine accordato da un pool di banche lo scorso 4 agosto.Le acquisizioni portano il gruppo a, con un fatturato aggregato stimato di circa 450 milioni di euro, una copertura importante su tutti i canali di distribuzione e un'impronta commerciale focalizzata su prodotti ad alta marginalità."Con due operazioni acquisitive uniche per il settore, rafforziamo notevolmente la nostra presenza in Francia, paese chiave sia per la storia del nostro gruppo che per la crescita e lo sviluppo futuro", hanno commentato, CEO del gruppo, e, co-CEO e CFO del gruppo."Siamo certi che il Grupposul prodotto esotico di cui in Capexo sono maestri e su una gestione iper-sofisticata ed evoluta del commercio sui mercati all’ingrosso, expertise della famiglia Blampin", hanno aggiunto.