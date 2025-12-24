Orsero, read across dall'attivazione del marchio Dole nella vendita al dettaglio in Francia

Orsero

Dole

(Teleborsa) - Gli analisti TP ICAP Midcap vedono un(una lettura incrociata) su, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, dal fatto che, colosso statunitense della produzione di frutta e verdura, ha recentemente annunciato il, in oltre 800 punti vendita Intermarché, con l'obiettivo di rafforzare la visibilità e l'attaccamento dei consumatori alla sua frutta. Questa operazione promozionale, che prevede espositori in negozio, animazioni commerciali e stand dedicati, trasforma la frutta in un prodotto di marca e segna una notevole evoluzione per il settore europeo della frutta fresca.Dole, leader mondiale e attore storico nella distribuzione di frutta fresca,di prodotti alimentari per radicare il suo marchio nella mente dei consumatori francesi. Con questa campagna, Dole non si accontenta più di assicurarsi volumi: punta a creare attaccamento al marchio, proprio come ha fatto Zespri con il kiwi, e a rendere la frutta un prodotto differenziante e di immagine., attraverso il suo modello di business, ha, evidenziano gli analisti TP ICAP Midcap: "La premiumizzazione del suo portafoglio, l'investimento in frutta di alto valore e lo sviluppo di prodotti di IV gamma riflettono il desiderio di creare valore oltre il volume, affermando il marchio Orsero come indicatore di differenziazione e fidelizzazione. Orsero limita la sua esposizione alla frutta di largo consumo, preferendo concentrarsi su segmenti di valore più elevato, dove il marchio può davvero distinguersi".Secondo il broker francese, "l'attivazione di Dole-Intermarché in Francia invia un segnale chiaro: il branding sta diventando una leva per la conquista del mercato, anche nei mercati maturi.: competere con un player globale in grado di mobilitare quasi il 30% dei punti vendita al dettaglio francesi di un grande distributore.: questo sviluppo rafforza la strategia di Orsero di investire nel proprio marchio, consolidando la presenza nella frutta premium e sviluppando prodotti di IV gamma. Sono tutte strade che anticipano uno dei prossimi grandi passi del settore".