Orsero, focus su prodotti a maggior valore aggiunto ed espansione negli Stati Uniti


(Teleborsa) - I primi nove mesi del 2025 sono andati "molto bene. Si sta confermando un anno positivo, anche un pochino al di sopra delle aspettative iniziali, tant'è vero che sui risultati di giugno era stata anche rialzata la guidance, inizialmente data a febbraio di quest'anno, e con l'occasione dei dati novestrali è stata data l'indicazione che probabilmente le metriche economiche si situeranno sulla parte alta dell'intervallo". Lo ha detto a Teleborsa Edoardo Dupanloup, Group Reporting & IR Manager del Gruppo Orsero, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025", evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.

Il periodo segna "un buon andamento dei ricavi" che "crescono a doppia cifra" e "anche la marginalità è molto buona". Orsero ha registrato "una crescita consistente rispetto all'anno precedente su tutte e due le principali business unit del gruppo, Distruzione e Shipping".


Orsero si sta evolvendo verso un mix di prodotti a maggior valore aggiunto. "Questo è un trend, una strategia, che è stata già definita alcuni anni or sono e viene perseguita con sempre maggiore efficacia", spiega Dupanloup. "Il focus è su quelli che chiamiamo prodotti a valore aggiunto: sono sostanzialmente merceologie che denotano un trend di consumo più favorevoli, in un mercato del consumo di frutta e verdura che ha volume piuttosto stabile, a valore crescente. Sono alcune merceologie che godono di maggior favore tra cui, ad esempio, i frutti rossi e la frutta esotica, che hanno peraltro poi, a livello di vendita alla distribuzione, dei prezzi unitari al chilo che sono molto superiori a quelli di prodotti di base - fresh food staple, come le banane - e quindi consentono poi loro ad Orsero di guadagnare e di marginalizzare meglio in virtù del migliore assorbimento anche dei costi fissi".

In tema di evoluzione del business, "si guarda sempre intorno per nuove opportunità di crescita e negli anni ha sempre fatto attività sia di crescita organica che per linee esterne attraverso M&A", aggiunge Rebecca Cancellieri, Investor Relations Specialist del Gruppo Orsero.

Al momento l'azienda "sta analizzando e prendendo in considerazione una nuova geografia, ovvero il Nord America, e più specificatamente gli Stati Uniti, dove stiamo analizzando diversi dossier", sottolinea Cancellieri. "Sarebbe di interesse del gruppo potersi espandere da un punto di vista geografico e quindi guardare oltre il Sud Europa, che è il focus effettivamente del gruppo". Orsero, quindi, guarda a "nuove geografie con demografie in crescita e con nuove opportunità anche a livello di prodotti e di sinergie commerciali".

"Attualmente stiamo analizzando dei dossier e speriamo effettivamente che nell'arco del 2026 possa concretizzarsi qualcosa".

"Quello che è per noi di interesse - conclude Cancellieri - è focalizzarci sempre sui prodotti ad alto valore aggiunto e quindi, nel caso dovessimo procedere con un deal in termini di M&A, andremo a guardare ad aziende che trattano prodotti con un'intrinseca marginalità e ad alto valore aggiunto, non prodotti commodity".


