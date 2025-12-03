Orsero, focus su prodotti a maggior valore aggiunto ed espansione negli Stati Uniti

(Teleborsa) - I primi nove mesi del 2025 sono andati "molto bene. Si sta confermando un anno positivo
, anche un pochino al di sopra delle aspettative iniziali
, tant'è vero che sui risultati di giugno era stata anche rialzata la guidance
, inizialmente data a febbraio di quest'anno, e con l'occasione dei dati novestrali è stata data l'indicazione che probabilmente le metriche economiche si situeranno sulla parte alta dell'intervallo
". Lo ha detto a Teleborsa Edoardo Dupanloup, Group Reporting & IR Manager del Gruppo Orsero
, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025"
, evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.
Il periodo segna "un buon andamento dei ricavi
" che "crescono a doppia cifra
" e "anche la marginalità è molto buona
". Orsero ha registrato "una crescita consistente
rispetto all'anno precedente su tutte e due le principali business unit del gruppo, Distruzione
e Shipping
".
Orsero si sta evolvendo verso un mix di prodotti a maggior valore aggiunto
. "Questo è un trend, una strategia, che è stata già definita alcuni anni or sono e viene perseguita con sempre maggiore efficacia
", spiega Dupanloup. "Il focus è su quelli che chiamiamo prodotti a valore aggiunto: sono sostanzialmente merceologie che denotano un trend di consumo più favorevoli
, in un mercato del consumo di frutta e verdura che ha volume piuttosto stabile, a valore crescente. Sono alcune merceologie che godono di maggior favore tra cui, ad esempio, i frutti rossi
e la frutta esotica
, che hanno peraltro poi, a livello di vendita alla distribuzione, dei prezzi unitari al chilo che sono molto superiori a quelli di prodotti di base
- fresh food staple, come le banane - e quindi consentono poi loro ad Orsero di guadagnare e di marginalizzare meglio
in virtù del migliore assorbimento anche dei costi fissi".
In tema di evoluzione del business, "si guarda sempre intorno per nuove opportunità di crescita
e negli anni ha sempre fatto attività sia di crescita organica che per linee esterne attraverso M&A", aggiunge Rebecca Cancellieri, Investor Relations Specialist del Gruppo Orsero
.
Al momento l'azienda "sta analizzando e prendendo in considerazione una nuova geografia
, ovvero il Nord America
, e più specificatamente gli Stati Uniti
, dove stiamo analizzando diversi dossier", sottolinea Cancellieri. "Sarebbe di interesse del gruppo potersi espandere da un punto di vista geografico e quindi guardare oltre il Sud Europa, che è il focus effettivamente del gruppo". Orsero, quindi, guarda a "nuove geografie con demografie in crescita
e con nuove opportunità
anche a livello di prodotti
e di sinergie commerciali
".
"Attualmente stiamo analizzando dei dossier e speriamo effettivamente che nell'arco del 2026 possa concretizzarsi qualcosa
".
"Quello che è per noi di interesse - conclude Cancellieri - è focalizzarci sempre sui prodotti ad alto valore aggiunto e quindi, nel caso dovessimo procedere con un deal in termini di M&A, andremo a guardare ad aziende che trattano prodotti con un'intrinseca marginalità e ad alto valore aggiunto
, non prodotti commodity".