Piquadro, fatturato sale a 126,8 milioni di euro nei primi 9 mesi

Piquadro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha registrato unpari a 126,8 milioni di euro nei, in aumento del 15,9% rispetto all'omologo periodo chiuso al 31 dicembre 2021. I ricavi del marchio Piquadro sono stati pari a 53,2 milioni di euro, in aumento del 18,3%, quelli del marchio The Bridge pari 23,1 milioni di euro, in aumento del 23,9%, e quelli realizzati dalla Maison Lancel pari a 50,5 milioni di euro, in aumento del 10,3%.Dal punto di vista geografico il gruppo Piquadro ha registrato nelun fatturato di 57,6 milioni di euro, pari al 45,4% delle vendite consolidate (44,6% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2021) e in incremento del 18,2% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2021/2022. Nelil gruppo ha registrato un fatturato di 65,5 milioni di euro, in incremento del 15,5%, e nell'area geograficadi 3,7 milioni di euro."I primi nove mesi dell'esercizio si chiudono con un'importante crescita del fatturato - ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato - Gli incrementi importanti registrati su tutti e tre i marchi del gruppo ci inducono a poter ipotizzare lacon un fatturato di gruppo tra i 170 ed i 175 milioni di euro ed un EBITDA adjusted vicino ai 15 milioni di euro".