Virgin Orbit, fallisce il primo storico lancio dal Regno Unito

(Teleborsa) -

Lo storico primo tentativo di lanciare satelliti dal suolo britannico ha raggiunto lo spazio la scorsa notte, ma alla fine non è riuscito a raggiungere la sua orbita target. Si tratta quindi di un fallimento per Virgin Orbit, la società del Gruppo Virgin che punta a diventare un fornitore di servizi per il lancio in orbita di piccoli satelliti. È stata la sesta missione di Virgin Orbit fino ad oggi e il suo secondo fallimento.



Dopo essere decollato con successo dalla pista dello Spaceport Cornwall e aver viaggiato verso la zona di lancio designata, il Boeing 747-400 personalizzato che funge da velivolo da trasporto del sistema LauncherOne, ha rilasciato con successo il razzo. Il razzo ha quindi acceso i suoi motori e il volo è poi proseguito attraverso la riuscita separazione degli stadi e l'accensione del secondo stadio. Tuttavia, a un certo punto durante l'accensione del motore del secondo stadio del razzo, il sistema ha subito un'anomalia, terminando prematuramente la missione.



I razzi LauncherOne di Virgin Orbit vengono lanciati dall'ala di un Boeing 747-400 convertito chiamato "Cosmic Girl". La piattaforma di lancio aereo di Virgin Orbit può decollare da qualsiasi pista abbastanza a lungo da gestire un Boeing 747. Non facendo affidamento sui tradizionali porti spaziali che supportano lanci verticali, questa capacità crea un nuovo livello di mobilità per il lancio di satelliti, consentendo così capacità di lancio sovrane in nuovi mercati.

"Sebbene questo risultato sia deludente, il lancio di un veicolo spaziale comporta sempre rischi significativi - ha commentato Matt Archer, direttore del volo spaziale commerciale presso l'Agenzia spaziale del Regno Unito - Nonostante ciò, il progetto è riuscito a creare una capacità di lancio orizzontale presso lo Spaceport Cornwall e rimaniamo impegnati a diventare il principale fornitore di piccoli lanci di satelliti commerciali in Europa entro il 2030, con lanci verticali pianificati dalla Scozia".