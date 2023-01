Il settore commodities italiano si muove verso il basso (-0,86%), perde poco Kme Group

comparto materie prime dell'Italia

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

Ftse SmallCap

Kme Group

(Teleborsa) - Andamento depresso per il, nonostante un andamento in frazionale rialzo delIlsi attesta a 24.766,8 al di sotto di 214,7 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'che migliora dello 0,62%, dopo un inizio di seduta a quota 221.Tra le azioni del, discesa moderata per, che chiude la giornata dell'11 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,53% rispetto alla seduta precedente.