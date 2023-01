Redelfi e Altea, JV acquista in Texas un progetto di battery energy storage system

Redelfi

Altea Green Power

(Teleborsa) -, management company quotata su Euronext Growth Milan, e, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, hanno comunicato che la) ha perfezionato, mediante l’acquisizione del 100% del capitale sociale della relativa società veicolo di diritto americano Lund Storage Center 1.Ilè di 500.000 dollari, oltre ad un earn out pari a 20.000 $/MW autorizzato, che sarà versato al momento della vendita del medesimo progetto a terzi investitori. Il Progetto Lund Storage, in fase di sviluppo più avanzata, va ad incrementaredi BESS Power, che comprende ulteriori 200 MW in fase di sviluppo preliminare. In forza di questo contratto, BESS Power deterrà progetti preliminari per circa 600 MW su una pipeline totale prevista di 1,4 GW.BESS Power sta ampliando la propria pipeline "sia direttamente con un fitto lavoro di origination, sia mediante acquisizione di progetti in early stage, in linea con l'ambizioso programma di sviluppo presentato al mercato", ha commentato, presidente di Redelfi."Con questa acquisizione prosegue e si concretizza la crescita di Altea Green Power nel mercato americano", ha fatto notare, presidente di Altea Green Power.