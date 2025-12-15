A2A in Sicilia: 52 milioni di euro di valore per il territorio e quasi 34 milioni investiti

(Teleborsa) - Il, ha presentato oggi la quarta edizione del, documento che rendiconta le performance ambientali, economiche e sociali del Gruppo nel 2024 e illustra i principali progetti in corso e le iniziative programmate per i prossimi anni. L’evento, che si è tenuto presso la, è stato aperto dal saluto introduttivo del Presidente Luigi Rizzolo.La presentazione dei risultati è stata seguita da una discussione sulle prospettive della transizione ecologica, a cui hanno partecipato, Sindaco di Palermo,, Direttore di Sicindustria e, Fondatore di Colori del Sole. Inoltre,Ricercatore Senior di Svimez, ha illustrato lo studio "Energia pulita, futuro per i giovani: le rinnovabili come motore di sviluppo e occupazione nel mezzogiorno"."Nel 2024, abbiamo generato e distribuito una conferma del nostro impegno per lo sviluppo sostenibile del territorio. – commenta- La Sicilia riveste un ruolo cruciale nel processo di transizione energetica del Paese.Ne è testimonianza anche il maggiore sviluppo delle energie rinnovabili da parte del Gruppo, attraverso progetti che hanno determinato un incremento della produzione green del 65% rispetto all’anno precedente e contribuito ad evitare l’emissione di oltre 60.000 tonnellate di CO2. Forti dei risultati ottenuti, grazie al dialogo e alla collaborazione con gli stakeholder locali,per essere sempre più partner industriale e sociale di questa Regione".generando per il territorio siciliano un valore complessivo di oltre 52 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto all’anno precedente. Di questi, circa 31 milioni – in aumento del 58% sul 2023 – sono stati destinati al tessuto economico locale attraverso ordini a fornitori.Il Gruppo è oggi presente in Sicilia con una centrale termoelettrica,. Questa presenza integrata ha consentito nel 2024 la produzione complessiva di 604 GWh di energia elettrica. Grazie alla produzione di energia rinnovabile, in aumento del 65% rispetto al 2023, abbiamo evitato l’emissione di circa 60 mila tonnellate di CO2.Prosegue nel frattempo il percorso di riconversione della Centrale termoelettrica di San Filippo del Mela: nel 2024 sono state completate la demolizione di un serbatoio di stoccaggio per olio combustibile denso e la riqualificazione delle aree per le nuove iniziative di sviluppo del sito. Ad inizio 2025,, che garantiranno maggiore flessibilità e minori impatti ambientali, ed è stata ottenuta l’autorizzazione per un impianto di storage da 20 MW (BESS – Battery Energy Storage System) e trasmessa richiesta di ampliamento a 40MW, per la quale si è in attesa dell’esito.I parchi eolici di Mimiani e di Matarocco, quest’ultimo inaugurato nell’ottobre 2024, hanno prodotto complessivamente 128 GWh di energia green, registrando un incremento del 67% rispetto all’anno precedente.Per quanto riguarda il fotovoltaico, nel 2024 è entrata in esercizio una nuova infrastruttura da 12,6 MW a Mazara del Vallo ed è in corso la realizzazione di un impianto a Castellammare del Golfo da circa 8 MW.La collaborazione con il tessuto produttivo locale si è ulteriormente ampliata:. Inoltre, è aumentato del 59% il valore economico degli ordini destinato proprio alle micro e piccole imprese, che ha raggiunto i 22 milioni dei 31 complessivi.Per le proprie persone, nel 2024,, e ha recentemente approvato A2A Life Sharing, il piano di azionariato diffuso che mira a rafforzare il senso di appartenenza e la partecipazione attiva alla crescita dell’azienda., un valore triplicato rispetto al 2023 grazie ad attività di upskilling avviate per il personale delle centrali termoelettriche, che prevedono corsi focalizzati su aspetti tecnici e digitalizzazione ed un corso abilitante per conduttori di generatori di vapore.Nel 2024, il Gruppo ha rinnovato il proprio impegno formativo verso le nuove generazioni, coinvolgendo circa 18mila tra ragazzi e docenti in iniziative educative. Tra quelle di maggior successo è stato realizzato il progetto "Futuro in Circolo" promosso dal divulgatore Vincenzo Schettini, conosciuto per il formatSono state inoltre organizzate visite al Polo Energetico di Matarocco e realizzati percorsi PCTOall’acquisizione di competenze tecniche per le professioni del futuro nel settore energetico. Il sostegno alle comunità più fragili rappresenta un altro pilastro dell’azione territoriale del Gruppo.In questa cornice si inseriscono i progetti promossi nel 2024 da Banco dell’Energia in diverse aree della Sicilia, conLe risorse sono state impiegate per il pagamento delle utenze domestiche e per interventi di efficientamento energetico, contribuendo a prevenire situazioni di povertà energetica e favorendo comportamenti orientati alla sostenibilità.