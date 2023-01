Rinnovabili, sudcoreana Q Cells investirà 2,5 miliardi in USA

(Teleborsa) - La società sudcoreana Hanwha Q Cells beneficerà dei contributi federali IRA (Inflation Reduction Act ), che fornisce 10 miliardi di dollari in crediti d'imposta per la costruzione di nuovi impianti di produzione solare.Il gigante asiatico dei pannelli solari ha fatto sapere che investirà 2,5 miliardi di dollari per espandere la sua produzione in Georgia. Si tratta del più grande investimento sul settore mai realizzato nella storia americana.A partire dal primo trimestre di quest'anno, la società costruirà una un'ora da Atlanta ed espanderà la capacità di produzione a 2,1 gigawatt nella fabbrica di Dalton.