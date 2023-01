USA, scorte petrolio settimanali salgono a sorpresa

(Teleborsa) - Sono aumentate inaspettatamente le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'americano, ha segnalato che gli stocks di greggio,, sono aumentati di 18,9 milioni di barili a 439,6 MBG, contro attese per un decremento di 2,2 milioni circa.Gli stock dihanno registrato un calo di 1,1 milioni a 117,7 MBG, contro attese per una decrescita di 0,5 milioni, mentre le scorte dihanno registrato un incremento di 4,1 milioni a quota 226,8 MBG (era atteso un aumento di 1,2 milioni).Le riserve strategiche di petrolio sono calate a 371,6 MBG.