Wizz Air potenzia Fiumicino e Malpensa. Chiude base Bari

Wizz Air

Ryanair

(Teleborsa) -ha deciso di rafforzare l’operativo sugli aeroporto di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Sullo scalo capitolino saranno posizionati altri due A321neo, per un totale di 11, e un altro su quello lombardo, dove la compagnia aerea disporrà ugualmente di 11 macchine.Si tratta dei tre aeromobili attualmente assegnati all’Wizz Air ha programmato di operare 279 rotte dall’Italia durante la stagione estiva. Di queste, 67 da Fiumicino e 37 da Malpensa. Wizz Air cancellerà alcune rotte da Bari. continuerà ad operare i voli da Romania, Albania e Polonia.Come risposta alla chiusura della base Wizz Air di Bari,ha comunicato di avere messo in vendita tariffe di salvataggio (rescue fares) da 29,99 euro per riproteggere i viaggiatori che avrebbero dovuto volare dallo scalo pugliese per Budapest, Londra, Praga, Skiathos, Sofia, Tel Aviv, Vienna e Varsavia, nonché sulle rotte nazionali come Milano, Torino, Venezia e Verona.