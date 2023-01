Allarme farmaci introvabili, Ministro Schillaci avvia verifiche

(Teleborsa) -: è questa la linea del ministro della Salute Orazio Schillaci a un problema "arrivato a livelli mai vistisecondo i distributori. Oltre 3.000 specialità sono temporaneamente mancanti, tra cui anche molti di uso comune, dal Brufen alla Tachipirina. Una carenza su cui pesa il boom di casi Covid in Cina ma forse anche fenomeni di speculazione. Mentre l'appello dei farmacisti è quello di "evitare accaparramenti", le aziende "stanno facendo ogni sforzo per garantire la produzione", assicura Farmindustria.La linea del ministero della Salute è quella di individuare i farmaInfine l'obiettivo è anche quello di evitare allarmismi e conseguenti ingiustificate corse all'acquisto, ha spiegato lo stesso ministro della Salute nel corso del primo incontro del tavolo permanente, che vede la partecipazione di rappresentanti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e della filiera farmaceutica, oltre a Nas e medici."Auspicavamo un intervento istituzionale perché avevamo iniziato a denunciare questo fenomeno già 4 mesi fa e la situazione è ormai insostenibile. I fenomeni di carenza di farmaci che vediamo ora non li abbiamo visti neppure in piena emergenza Covid", afferma Antonello Mirone, presidente di Federfarma Servizi, che rappresenta la distribuzione intermedia del farmacspiega Silvestro Scotti, segretario della Federazione medici di medicina generale (Fimmg).L'emergenza è mondiale e tra le tante le cause, vi è anche l'epidemia di Covid in Cina" che è "produttore principale di principi attivi e in questo momento deve tenere aperte le linee produttive mentre i casi crescono e in parallelo aumenta la richiesta interna di medicinali", spiega il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi), Andrea Mandelli. "Ben venga quindi - sottolinea - il tavolo per affrontare quella che abbiamo definito come una 'tempesta perfetta'". Ma, "dobbiamo anche spiegare agli italiani che bisogna fidarsi del farmacista, che saprà dare alternative. E devono evitare di fare scorte, togliendoli a chi ora ne ha bisogno".