(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato tutti i 7 miliardi di euro di BTP offerti con rendimenti in deciso rialzo.Nel dettaglio, sono stati venduti 3,5 miliardi di, rendimento del 3,26% in aumento di 19 punti base rispetto all'ultima asta. La domanda è stata pari a circa 5,3 miliardi.Sono stati collocati anche 3,5 miliardi dia un tasso del 3,77%, in crescita di 16 punti base dalla precedente asta e con una domanda di oltre 4,9 miliardi.