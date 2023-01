Cembre, contributi a fondo perduto per ampliamento capacità produttiva

Cembre

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, ha ottenuto, a fronte della presentazione di un progetto relativo all'ampliamento della capacità produttiva della propria linea prodotto "Connettori elettrici".Il progetto agevolato rientra nel bando "Contratti di sviluppo Filiere produttive", di cui al Decreto direttoriale 25 marzo 2022, finanziato dalla Misura M1C2 Investimento 5.2 del- Piano nazionale di ripresa e resilienza.L'agevolazione è stata concessa per un, a fronte di un investimento complessivo di 42.048.960 euro. I contributi a fondo perduto verranno erogati nell'arco dei tre anni di durata del progetto, in proporzione all'avanzamento degli investimenti, con conclusione prevista nel 2025.L'ampliamento della capacità produttiva si concretizzerà nella realizzazione di, che verranno dotati di, tra i quali isole robotiche e sistemi di movimentazione dotati di intelligenza artificiale.