ENI, Var Energi si aggiudica 12 nuove licenze esplorative in Norvegia

Eni,

(Teleborsa) -attraverso Var Energi, società quotata di cui Eni è il principale azionista, parteciperà in un totale di 12 nuove licenze esplorative come risultato del processo di gara “2022 Awards in Predefined Areas” (APA) gestito dal Ministero norvegese del Petrolio ed Energia.Var Energi è risultata assegnataria di 5 licenze come Operatore e 7 licenze in qualità di partner. Le licenze sono distribuite su tutti e tre i principali bacini minerari della piattaforma continentale norvegese: Mare del Nord: PL1173 (op), PL1179, PL1185; PL 554E; Mar Norvegese: PL 1192 (op), PL1002C (op), PL1194, PL1188, PL134E, PL1189; Mare di Barents: PL 1196 (op), PL1197 (op).I risultati dell'rafforzano la posizione di Var Energi come una delle principali società energetiche in Norvegia. Le nuove licenze esplorative si trovano sia in aree intorno ai centri produttivi, sia in aree ad alto potenziale esplorativo, in possibili future aree chiave per Var Energi. Le licenze conferite confermano la strategia di Var Energi e l’impegno nell’esplorazione della piattaforma continentale norvegese, che costituisce una parte fondamentale della futura crescita organica della società.Var Energi detiene in Norvegia oltre 148 licenze, di cui 36 giacimenti che hanno prodotto circa 246.000 barili di olio equivalente al giorno nel 2021.