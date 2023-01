Lottomatica valuta IPO a Piazza Affari nel 2023

Apollo Global Management

UniCredit

Flutter Entertainment

(Teleborsa) -, il primo gruppo nel mercato del gioco autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia e uno dei maggiori player a livello europeo, sta. La società, che ha alle spalle il fondo statunitense, potrebbe raccogliere circa 1 miliardo di euro e ottenere una valutazione di circa 5 miliardi di euro, secondo le indiscrezioni raccolte da Bloomberg.Lottomatica starebbe lavorando con alcune banche - tra cui- per decidere in merito alla quotazione, che potrebbe avvenire, hanno detto persone a conoscenza del dossier.Lottomatica è attiva su tre aree di prodotto:. Il gruppo può contare su oltre 1.500 dipendenti diretti e 16.000 persone all'interno della rete specialistica in franchising. Con circa, Lottomatica è leader di mercato in tutte le aree di attività. Inoltre, vanta una base di circa un milione di clienti online e dispone della maggiore rete di distribuzione in Italia nel settore dei giochi, con oltre 18.000 punti vendita che includono 6.000 punti specialistici e 12.000 bar e tabaccherie.Si tratterebbe del secondo big del mondo del gioco italiano, negli ultimi due anni, che valuta una quotazione in Borsa. Anche, la società di scommesse più antica d'Italia, ha provato a quotarsi a a Piazza Affari a fine 2021, prima di essere acquistata dal gruppo britannicoin un accordo da 1,9 miliardi di euro.