PNRR, si riunisce la cabina di regia: focus su procedure e governance

(Teleborsa) - Si è riunita oggi, presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per fare il punto della situaizone assieme agli Enti locali.Alla riunione, tebutasi presso la sala Verde di Palazzo Chigi, hanno preso parte anche il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, il Presidente dell’Ancied il Presidente dell’UpiL'Italia è chiamata a raggiungere- 20 milestone e 7 target - per potersi aggiudicaredi euro da arte della Commissione Europea.Durante la cabina di regia si è deciso di cinvicare, nelle prossime settimane, apposite, dove sarà verificato lo, anche in vista dell’avvio della fase die dell’inserimento del capitolo Repower Eu. In particolare è stato chiesto alle singole amministrazioni a fornire elementi e contributi perin fase di attuazione.L'obiettivo è, sia con loche presentano tempi più lungi, sia con l'adozione diper bandi e gare. Ed è qui che sarà cruciale il contributo dei singoli Ministeri. Altro tema cruciale lae la possibilità di rimuovere i responsabili dei progetti che non hanno saputo rispettare i termini."La tempestiva convocazione della Cabina di Regiaa realizzare tutti gli obiettivi del PNRR, verificando e monitorando costantemente tutte le prossime scadenze, come già fatto nei mesi scorsi attraverso ilche assegna", ha sottoloneato ilricordando che "tale metodo ha già consentito a questo Governo di raggiungere i 55 obiettivi previsti al 31 dicembre 2022".