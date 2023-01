Euro Group pronta per IPO a Piazza Affari a febbraio

(Teleborsa) -punta a lanciare un un'offerta pubblica iniziale. Lo hanno riferito a Bloomberg persone a conoscenza della questione, affermando che la società ha tenuto riunioni con gestori di fondi per valutare la domanda, ma che le deliberazioni sono in corso e i tempi e le dimensioni della potenziala offerta potrebbero cambiare.Il gruppo di Baranzate (Milano) punterebbe adi euro dalla vendita delle sue azioni, per unadi euro. Secondo Reuters, Euro Group mirerebbe invece a un, per raccogliere circa 400 milioni di euro di proventi.Euro Group opera nel settore dell', producendo e distribuendo rotori e statori per motori e generatori elettrici. La società è partecipata al 30% dal gruppo di private equity francese Tikehau Capital.Ha chiuso il 2021 con undi 650 milioni e undi 50 milioni, potendo contare su oltre 2.300 dipendenti e 455 mila tonnellate di acciaio processato.All'è presente attraverso proprie controllate in USA, Messico, Tunisia, Russia, Cina e Giappone.