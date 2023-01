Wells Fargo, utili trimestrali in calo del 50%. Aumenta accantonamenti

Wells Fargo

(Teleborsa) -, una delle quattro più grandi banche statunitensi, ha registratopari a 19,66 miliardi di dollari nel, rispetto ai 20,86 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. L'è sceso del 50% a 2,86 miliardi di dollari dai 5,75 miliardi di dollari del quarto trimestre 2021. L'è stato di 0,67 dollari per azione (1,38 dollari un anno fa).Il, secondo i dati di Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 0,66 dollari su ricavi di 19,98 miliardi di dollari.Nel quarto trimestre, la banca ha registratoper 3,3 miliardi di dollari (0,70 dollari per azione) correlate a una varietà diprecedentemente divulgate, tra cui contenziosi, rimedi ai clienti e questioni normative associate allo scandalo sulle sue pratiche di vendita."Sebbene il trimestre sia stato influenzato in modo significativo dalle perdite operative precedentemente divulgate, la nostra performance sottostante riflette i progressi che stiamo facendo per migliorare i rendimenti - ha commentato il- L'aumento dei tassi di interesse ha determinato una, le perdite su crediti hanno continuato ad aumentare lentamente, ma la qualità del credito è rimasta solida e continuiamo a compiere progressi nelle nostre iniziative di efficienza".L'è stato di 957 milioni di dollari nel trimestre, rispetto a un rilascio di 452 milioni di dollari l'anno precedente. L'accantonamento per perdite su crediti nel trimestre includeva un aumento di 397 milioni di dollari nell'accantonamento per perdite su crediti che riflette principalmente la crescita dei prestiti, nonché un ambiente economico meno favorevole, ha affermato la banca.