Debito pubblico, Bankitalia: "Flessione di 5,9 miliardi a novembre"

(Teleborsa) - In calo ilnella rilevazione relativa al mese di novembre 2022. A novembre dello scorso anno il debito delle Amministrazioni pubbliche – secondo quanto comunicato dallanella– è diminuito di 5,9 miliardi rispetto al valore del mese precedente, risultando pari a 2.764,9 miliardi.La riduzione riflette il(8,5 miliardi a 54,1 miliardi), parzialmente compensata dall'effetto accrescitivo di scarti e premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (complessivamente 2,5 miliardi), e dal fabbisogno (0,1 miliardi).Il debito e il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche includono anche ilnell'ambito delL'Italia ha finora ricevuto prestiti attraverso il Dispositivo per 37,9 miliardi. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, ilè diminuito di quasi 6,1 miliardi, quello delleè aumentato di 0,1 miliardi. Ilè rimasto pressoché invariato.Alla fine dello scorso novembre laè stata pari al 26,1 per cento (sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente); la vita media residua del debito è lievemente aumentata, a 7,8 anni (7,7 in ottobre).A novembre dello scorso anno lesono state pari a 46,1 miliardi, in aumento del 5,0 per cento (2,2 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2021. Nei primi undici mesi dello scorso anno le entrate tributarie sono state pari a 446,5 miliardi, in aumento del 10,8 per cento (43,4 miliardi) rispetto al corrispondente periodo del 2021.