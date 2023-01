Gismondi 1754, accordo strategico in Qatar per aperture in paesi arabi del Golfo

Gismondi 1754

(Teleborsa) -, società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su Euronext Growth Milan,, avendo siglato un(con opzione di rinnovo tra le parti a scadenza) con la famiglia Al Mana del Qatar per la distribuzione dei gioielli del brand italiano nell'area del Gulf Cooperation Council (GCC), che oggi comprende Qatar, Barhein, Kuwait, Arabia Saudita, Oman e gli Emirati Arabi Uniti.La società commerciale nata dall'accordo è denominata Gismondi Jewellery Qatar e sarà impegnata nello sviluppo del business sia per il canale retail che per il canale wholesale, con undel GCC di cui la prima, prevista per il mese di giugno 2023, sarà a Doha, capitale del Qatar. Successivamente, in ordine temporale, seguiranno le aperture a Riyadh e Jeddah in Arabia Saudita, e quindi quelle in Kuwait, Oman ed Emirati Arabi Uniti."Il Qatar, così come i Paesi Arabi del Golfo, già da qualche anno dimostrano di apprezzare molto i nostri gioielli e aprire un canale franchising direttamente in quell'area non potrà che favorire lo sviluppo di unche darà grandi soddisfazioni", ha commentato il"Ildi Gismondi 1754, non solo verso i Paesi Arabi, ma anche in USA e in Europa, inclusa l'Italia - ha aggiunto - Europa e Italia, in particolare, sono mercati relativamente nuovi per noi, ma dove stiamo aumentando le aperture visti gli ottimi riscontri raggiunti nel 2022 e dove siamo fiduciosi di crescere in modo importante".