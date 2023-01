PNRR, Fitto: necessità adeguare intero progetto a nuove esigenze

(Teleborsa) -la necessità di mettere insieme diverse programmazioni, quelle del fondo di sviluppo e coesione e delle risorse europee e della coesione per avere una visione d'insieme come governo e per cercare di dare anche un imput ai problemi che evidentemente ci sono, per il fatto che il Pnrr è stato deciso e programmato prima dello scoppio del conflitto in Ucraina. Quindi c'è la necessità per ragioni oggettive di adeguare l'intero progettoIl lavoro va avanti positivamente con la Commissione Europea e con tutte le amministrazioni interessate. Nei prossimi giorni presenteremo la relazione al parlamento per quanto compete lo stato dell'arte e metteremo in campo una serie di provvedimenti sul terreno dell'accelerazione, della semplificazione e della governance".Così inministro per gli Affari europei e il Pnrr, in un videomessaggio inviato all'ordine dei commercialisti e esperti contabili di Napoli, alla giornata inaugurale del corso di formazione gratuito"Il governo sta completando la fase di monitoraggio rispetto al piano del PNRR. Stiamo facendo un lavoro dettagliato che ha portato al raggiungimento dei 55 obiettivi al 31 dicembre 2022, trenta dei quali sono stati il frutto de lavoro degli ultimi due mesi dell'anno del nostro governo e abbiamo già avviato per la prima riunione dell'anno dellaconclude il ministro.