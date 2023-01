Collaboratori domestici: scattano i rincari, da gennaio aumento del 9,2%

(Teleborsa) -(eco, badanti e baby sitter), per i quali non è stato trovato un accordo nelle trattative svoltesi al minstero del Lavoro. "I sindacati, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf, non hanno voluto accettare la proposta avanzata dalle associazioni datoriali rappresentate dalla Fidaldo di scaglionare gli aumenti dovuti a colf, badanti e baby sitter nel corso dell’anno, un modo per limitare l’impatto economico dei rincari sui budget familiari già gravati dal caro bollette e da quello benzina", spiega Finaldo.Il mancato accordo implica che, come previsto dall'articolo 38 del cotratto collettivo (CCNL),rilevata dall'Istat al 30 settembre di ogni anno, e quello delle, vale a dire che l'aumento per, per le famiglie che applicano ai collaboratori domestici la retribuzione minima contrattuale,a seconda della categogria. Per iassunti a 30 ore settimanali, l’adeguamento all’80% equivale ain più, cui vanno agigunti il rateo del Tfr e le ferie. Pera tempo pieno l'aumento sarebbe di, mentre per unaassunta a tempo pieno (40 ore) non convivente l'aumento sarà dial mese."Aumenti concreti, non un mero allarmismo come più volte è stato sostenuto dai sindacati, con il rischio che molti dei lavoratori oggi in regola scompaiano nel nero", sottolinea Assindatcolf.