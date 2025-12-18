Caro pesce: stop alle speculazioni sul cenone

(Teleborsa) -segnala. Le ultime rilevazioni evidenzianole mazzancolle segnano un +22% in appena sette giorni, il polpo supera i 20 euro al chilo e i calamari del Tirreno arrivano fino a 30 euro al chilo.e che, secondo l’associazione, si traducono in rincari ancora più pesanti al consumo.Sempre per Federconsumatori,con fattori come il fermo pesca, il maltempo o la crescita della domanda tipica del periodo. In molti casi, sottolinea l’associazione, dietro i rincari si celanoche colpiscono duramente i consumatori, spingendoli spesso a rivedere o ridimensionare i menu delle feste.Federconsumatori, che si aggiungono a quelli già accumulati negli ultimi anni e che risultano perlopiù ingiustificati. Per questo lin questa fase e un intervento deciso delle autorità competenti per contrastare le speculazioni e garantire maggiore trasparenza lungo l’intera filiera.Federconsumatoriprivilegiando:, meno ricercate e quindi meno soggette ai rincari.a garanzia della freschezza e della qualità.evitando di cedere alla corsa dell’ultimo minuto che alimenta ulteriormente i rialzi.verificare l’aspetto, l’odore e le condizioni di conservazione, controllando sempre le etichette, per tutelare salute e portafoglio.