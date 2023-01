Energia, Birol (IEA): dalla crisi grande impulso alle rinnovabili

(Teleborsa) - "Il mondo non ha mai visto unadi questae di questa". Così Fatih Birol, direttore esecutivo dell'International Energy Agency (IEA) partecipando a un panel sull'energia alche ha ricordato che quando ha scatenato l'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio, laera il primo esportatore di energia al mondo, il primo esportatore mondiale di petrolio e il primo esportatore mondiale di gas."Tuttavia – ha spiegato Birol – questa crisi allo stesso tempo ha dato un grande impulso allo sviluppo dell'". "In passato la ragione principale per sostenere l'energia pulita erano le considerazioni di natura ambientale mentre ora il motore principale sono le preoccupazioni per la", ha evidenziato. "Quindi le soluzioni durature ai nostri problemi di sicurezza energetica passano attraverso l'energia pulita e stiamo vedendo una crescita molto forte dell'energia pulita", ha aggiunto.Birol ha citato l'esempio della crescita nel 2022 delle(+25%) – "una performance mai vista" – e l'aumento delle vendite di: "nel 2019 sono 3 macchine vendute su 100 erano elettriche, l'anno scorso erano 13". E se oggi il rapporto fra gli investimenti nellee quelli nelle rinnovabili è 1 contro 1,5, il direttore dell'IEA ha affermato che "dovrà salire a 1 contro 9", un dato che richiederà un enorme sforzo di finanziamento da parte dei Paesi avanzati a favore "dei Paesi emergenti, dove il costo del capitale è molto più alto".