Gruppo Cap è Top Employer Italia per il quinto anno consecutivo

(Teleborsa) -per il quinto anno consecutivo, confermandosi tra le 1.800 realtà a livello mondiale in cui si lavora meglio in base al questionario HR Best Practice Survey, che analizza i risultati al fine di garantire l’effettivo raggiungimento degli elevati standard richiesti.A premiare il Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, sono lle iniziative in ottica, l'estensione dello, la flessibilità del lavoro, la, attività diper costruire esperienze e accrescere la cultura della sostenibilità, la promozione del volontariato aziendale ed anche i moderni spazi della nuova sede inaugurata proprio quest’anno.“Il benessere sul luogo di lavoro deve essere una priorità soprattutto per un’azienda pubblica. Per questo ogni anno investiamo per migliorare il più possibile le condizioni delle persone che lavorano in CAP", commenta, amministratore delegato di Gruppo CAP.Tra le iniziative che hanno contribuito a ottenere la certificazione Top Employers Italia c’è ilche si pone l’obiettivo di promuove un benessere delle persone a 360 gradi. Sempre in quest’ambito, con l’inaugurazione della nuova sede è stato, disponibile anche per gli esterni, ed è stato attivato un servizio di telemedicina denominato “DOC24 – il medico sempre con te.Molto importante per CAP sono anche le. Per questo l’azienda ha sviluppato un vero e proprio programma di incentivazione riconoscendo crediti di sostenibilità, che si traducono in una parte del premio aziendale. Tai imiziative sono state citate da David Plink, CEO di Top Employers Institute, perché non solo hanno incentivato la partecipazione delle persone, ma hanno anche contribuito a creare una cultura condivisa della sostenibilità, che ha generato un impatto positivo sulla comunità e il territorio.Le politiche HR in CAP poggiano su strategie all’avanguardia che spaziano da, alle attività volte a introdurre temi centrali quali legli approfondimenti sull’economia circolare, e in particolare sull’attività di, che nel 2022 ha totalizzato un pacchetto di quasi 32.000 ore, per un investimento complessivo di oltre 257mila euro.