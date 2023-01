Norges Bank investe 600 milioni in progetti rinnovabili di Iberdrola

Iberdrola

(Teleborsa) - Il, il più grande al mondo per asset, ha firmato un accordo per l'acquisizione di una partecipazione del 49% in un portafoglio di 1,3 GW di. A vendere è, primaria azienda energetica spagnola, che rimarrà comproprietaria e gestore del portafoglio.Norges Bank Investment Management pagheràper la sua partecipazione del 49% nel portafoglio, valutando il portafoglio a circa 1,2 miliardi di euro.Il portafoglio comprende sette progetti di impianti solari e cinque progetti eolici onshore con una, pari al consumo annuo di elettricità di 700.000 famiglie spagnole. Gli impianti solari costituiscono l'80% del portafoglio, mentre l'eolico onshore rappresenta il restante 20%.Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 10,8 euro, con. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 10,76 e successiva a quota 10,72. Resistenza a 10,87.