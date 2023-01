UK: sussidi disoccupazione in aumento, tasso disoccupazione al 3,7%

(Teleborsa) - Crescono meno delle attese i(claimant count) del Regno Unito, che a dicembre 2022 sono risultati in aumento di 19.700 unità, dopo aver riportato un incremento di 16.100 unità a novembre. Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), è leggermente inferiore alle attese che indicavano un aumento di 19.800 unità.Stabile il, che si attesta al 3,7% a novembre e centra le attese dagli analisti.Nei tre mesi a novembre l'ha fatto segnare un aumento di 27 mila unità, dopo la crescita di 27 mila unità del mese precedente. Le stime del mercato erano per un aumento meno robusto, ovvero di 5 mila unità.Infine, ilmedi ha mostrato, sempre a novembre, un incremento del 6,4% escludendo i bonus (+6,3% la previsione degli analisti), rispetto al +6,1% precedente e cresce del 6,4% anche includendo questa componente (+6,2% il consensus) contro il +6,2% del mese precedente.