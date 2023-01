BCE, Villeroy conferma validità guidance Lagarde

(Teleborsa) - Il Governatore della banca centrale francese, che è anche membro del Board della BCE,dalla Presidenteche indica"Abbiamo detto molto chiaramente cheche siamo guidati dai dati, per cui è", ha detto Villeroy in un'intervista a Bloomberg Tv a margine del meeting di Davos, citando le parole di Lagarde, che all'ultima riunione ha affermato che "ci dobbiamo aspettare rialzi dei i tassi a un ritmo di 50 punti base per un certo periodo di tempo".Villeroy ha ribadito che ildel ciclo dei tassi dovrebbe essere raggiunto, seguito da una pausa prolungata per garantire il superamento della recente ondata inflazionistica. Bloomberg vede un picco delcontro il 2% attuale.Il Presidente dela Banque de France ha poi segnalato chee che la BCE avrà presto a disposizione unaper combattere l'inflazione, compreso un piano per iniziare a(APP) a partire da marzo.Quanto allo stato dell', Villeroy ha confermato che "e dovremmo quindi riuscire ad evitare la recessione quest'anno”.