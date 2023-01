BNL Bnp Paribas eroga finanziamento con garanzia SACE per nuova sede Bonfiglioli

(Teleborsa) -ha erogato unassistito da, in favore dell' aziendadi Calderara di Reno (Bologna), per la costruzione della nuova sede bolognese realizzata da Peter Picher , esempio di efficienza e sostenibilità.L’operazione rientra nell'ambito dei finanziamenti destinati alla sostenibilità, che BNL BNP Paribas assieme SACE eroga alle imprese italiane per gli investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale.Bonfiglioli da diversi anni affronta il tema della, grazie a prodotti e processi produttivi votati allama anche attraverso la costruzione e rivisitazione di edifici sia produttivi che non, in chiave di risparmio energetico,e massimopossibile per i dipendenti."Questa operazione, in collaborazione con SACE, rientra nella nostra strategia di positive banking a sostegno delle imprese che si distinguono, anche a livello internazionale, nei propri settori di riferimento e che hanno una forte attenzione anche all’impatto ambientale e al risparmio energetico", ha affermato, Direttrice della Divisione Corporate Banking di BNL BNP Paribas, definendo il Gruppo Bonfiglioli uno dei "migliori esempi di business realizzato con un forte impegno verso la sostenibilità"."La competitività e l’attrattività di un’impresa non sono più misurabili solo mediante il posizionamento e la qualità dei propri prodotti bensì attraverso l’insieme di valori che l’impresa esprime, quali quelli di sostenibilità ambientale e sociale, che ormai sono imprescindibili per qualsiasi catena del valore", ha sittoliineatoPresidente dell'azienda bolognese.Ildi Bonfiglioli avrà ovviamente(Nearly Zero Energy Building). La progettazione del nuovo edificio prevede la. L’orientamento delle facciate del building è progettato per. Ilin pompa di calore con acqua di falda, largo è l’utilizzo di energia prodotta da; la ventilazione e il ricambio d’aria sono meccanizzati e al riscaldamento e raffrescamento avviene attraversoparticolarmente efficienti.con sensori di presenza e di luminosità. Grande attenzione è stata riservata anche al consumo delle risorse idriche, attraverso unche riduce drasticamente l’utilizzo di acqua potabile.ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana ein grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale.