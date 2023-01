Patto di Stabilità, Gentiloni: strada teoricamente chiara ma per la riforma ci vorrà tempo

(Teleborsa) - Lasta lavorando sulla revisione delcon l'obiettivo di raggiungere "un ampio livello di consenso" tra i Paesi, eventualmente entro marzo, per poi presentare una proposta legislativa. Lo ha fatto sapere il commissario europeo all'Economia,, nel corso di un intervento a un panel delin corso a. "Ancora non ci siamo", ha aggiunto sottolineando che, nonostante la strada sia "teoricamente" chiara, "richiederà tempo". Gentiloni ha però evidenziato che "se hai un, nella fase tra questo accordo e l'approvazione finale dei cambiamenti legislativi la Commissione può esercitare il suo potere di interpretazione delle regole". ha detto. "Non serve l'unanimità – ha puntualizzato Gentiloni – ma serve un livello ampio (di consenso, ndr)".Il Commissario ha poi parlato delleda perseguire in questa fase in Europa, a partire da quelle di contrasto all'su cui si cerca di evitare che le misure di Bilancio entrino in conflitto con le manovre restrittive delle Banca centrali in. "Facile a dirsi ma non così facile a farsi, perché abbiamo già la necessità di uscire dagli aiuti a pioggia", ha affermato Gentiloni ricordando la necessità di andare verso "un sistema più mirato. Ma poi lae lahanno cambiato un po' il quadro". "Dobbiamo sapere che in questa crisi, se da un lato si ripercuote su tutto il mondo, dall'altro in termini economici è più pesante su Europa e economie emergenti", ha aggiunto.In termini di sfide per ildelle politiche il Commissario ha individuato due sfide. "Primo, come siamo in grado di evitare che le spese e le misure contro ilrestino universali e illimitate nel tempo, perché questo potrebbe essere un pericolo. Nell'Ue nel 2022 abbiamo speso l'1,3% del PIL su queste misure. Se guardiamo ai piani bilancio 2023 questa voce va all'1%, ma questo sul presupposto nei piani che gradualmente si uscirà dalle misure, che si andrà a provvedimenti più mirati. Se non succede e continuiamo il fardello complessivo sarà del 2%. Che significa, con livelli di crescita più moderati che nel periodo 2021-2022, che la riduzione del debito potrebbe essere sotto pressione", ha spiegato.L'altra grande sfida per Gentiloni è "spingere gliin". Su questo "è molto incoraggiante vedere che nei bilanci 2023 gli investimenti pubblici non stanno calando ma stanno aumentando, l'opposto di quanto avvenuto con la crisi dei debiti. Per superare gli svantaggi dell'Europa suglididobbiamo investire nellae qui ho un quadro abbastanza ottimistico", ha concluso.