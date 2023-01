S&P vede PIL Italia a -0,1% nel 2023, inflazione al 6,1%

(Teleborsa) -prevede che ildiminuirà marginalmente (-0,1%) quest'anno, per poi tornare a crescere nei prossimi due anni (+1% nel 2024 e +1,2% nel 2025). Allo stesso tempo, l'si modererà e le previsioni dell'agenzia di rating sono del 6,1% quest'anno, del 2,3% nel 2024 e del 2% nel 2025. È quanto emerso dalla "2023 Italy Annual Press Conference" tenutasi questa mattina.Allargando lo sguardo, gli economisti di S&P hanno affermato che "il" e che "il, ma permangono alcuni fattori favorevoli". Dal secondo semestre 2023 dovrebbe infatti seguire una modesta ripresa della domanda, trainata da una ripresa dei salari reali, da un certo ritorno della fiducia e dagli investimenti pubblici in Europa.Le previsioni per l'sono di una crescita zero per il 2023, con un'inflazione in moderazione al 5,7% (8,3% nel 2022). Glidovrebbero mostrare un PIL al -0,1% come l'Italia, il Regno Unito un calo dell'1%, launa diminuzione dello 0,5%, la Francia un aumento dello 0,2% e la Spagna un aumento dello 0,9%.Secondo S&P, le cose da tenere d'occhio nella prima metà del 2023 saranno sia lache la, le quali determineranno fino a che punto le banche centrali inaspriranno le condizioni di finanziamento.Gli economisti ritengono improbabile che itornino ai bassi livelli del 2019, vedono il costo del lavoro in aumento e credono che il reshoring delle catene di approvvigionamento presupponga strutture di costo più elevate (e la necessità che diventino più green richiede maggiori investimenti).