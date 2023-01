Sanlorenzo sostiene filiera con Supply Chain Finance

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha scelto di affidarsi aper mettere a disposizione dei propri fornitori una piattaforma per sostenere la filiera attraverso la. FinDynamic, nata nel 2016 all'interno del Polihub, permette alle aziende di generare valore economico attraverso l'utilizzo efficiente della propria liquidità.Al, strumento che Sanlorenzo offre dal 2020 e attualmente con tre primari istituti di credito, si va ora ad aggiungere il, grazie al quale i fornitori possono ottenere il pagamento anticipato delle fatture a condizioni agevolate e Sanlorenzo ha l'opportunità di investire la propria liquidità in modo efficiente, il tutto tramite l'utilizzo di una piattaforma digitale."La nostra filiera produttiva, che conta migliaia di imprese artigiane di assoluta eccellenza, rappresenta un elemento chiave del nostro modello di business - ha commentatodi Sanlorenzo - Da sempre, e ancor di più in un momento delicato come quello attuale, sentiamo forte la responsabilità di fornire un sostegno concreto, per consentire ai nostri fornitori di continuare a crescere insieme a Sanlorenzo".