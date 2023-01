Turismo, ENIT: "Arrivi aeroportuali dalla Spagna superano il 2022: a gennaio +125,6%"

(Teleborsa) - Nei primi 9 mesi del 2022, irispetto lo stesso periodo del 2021 così come la spesa turistica sostenuta. Anchecirca su gennaio-settembre 2021. Per tutto dicembre, gli arrivi aeroportuali spagnoli in Italia crescono del +44,0% sul 2021. Per gennaio 2023 le prenotazioni dalla Spagna sono circa 17.300 al momento e superano del +125,6% lo stesso mese 2022. Questi i dati diffusi dain una nota."Tra i viaggiatori spagnoli, quelli più interessati a visitare l'Italia – commentasono i madrileni: dalla capitale oltre 14mila prenotazioni, l'83,2% dei volumi previsti in gennaio dalla Spagna e il 5,8% del complessivo internazionale"."È vivace il turismo spagnolo verso l'Italia. Il quadro che restituiscono le festività è promettente, con prenotazioni oltre il 40 per cento in più durante le festività rispetto allo stesso periodo del 2021/2022. Sintomo che stiamo lavorando bene in termini di promozione e di relazioni con i principali stakeholders" dichiaraIn generale, laè la principale motivazione che spinge i turisti spagnoli a fare una vacanza in Italia. Tra gli altri prodotti, cresce l'interesse per il balneare, spesso abbinato alla vacanza culturale, la montagna da vivere soprattutto in estate, i laghi e praticare sport. Di tendenza per il mercato anche il turismo enogastronomico e il turismo rurale/natura."A sugellare il successo dell'offerta turistica italiana promossa da Enit – si legge nella nota – anche i reali spagnoli, Filippo VI con la consorte Letizia Ortiz, in visita allo stand Italia in occasione della principale fiera del settore in Spagna, la Fitur dal 18 al 22 gennaio 2023 presso il centro fieristico Ifema di Madrid. Una cinque giorni che consente all'Italia turistica di farsi apprezzare a livello internazionale in un appuntamento che riunisce i maggiori professionisti del settore turistico e accorpa le ultime tendenze, e che nel 2022 ha superato con 600 espositori e rappresentanti ufficiali di 70 Paesi per oltre 111.193 presenze. Enit è presente con uno stand di 400 mq con 4 Regioni quali Calabria, Campania, Emilia Romagna, Veneto e la Repubblica di San Marino insieme a Visit Brescia e privati nonché la compagnia di bandiera Ita Airways. Quest'anno Enit per manifestare la vicinanza ad Ischia ha dedicato uno spazio particolare allamessa in piedi in tempi record in meno di 2 mesi dalla tragedia che ha colpito l'isola. L' intento è coinvolgere sempre di più artisti e influencer internazionali per mantenere viva l'attenzione su una delle perle del golfo di Napoli.