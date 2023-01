Alfonsino in rally dopo conti 2022 e outlook dei big del settore

Alfonsino

Deliveroo

Just Eat Takeaway.com

Alfonsino

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni. Il titolo mostra un, dopo i rialzi messi a segno nei giorni scorsi, e si assesta a 0,87 euro per azione. La chiusura di lunedì era stata a 0,50 euro. A spingere gli acquisti sono stati i risultati preliminari per il 2022 , che si è chiuso con, ma anche alcune notizie positive per il settore in generale.Oggiha comunicato di aver registrato un EBITDA rettificato del secondo semestre 2022 "approssimativamente in pareggio per tutte le attività" e affermato che lanonostante le "prospettive incerte"., la più grande azienda di delivery in Europa, ha invece detto mercoledì di aspettarsi, anche se i suoi ordini sono diminuiti nel quarto trimestre.Le indicazioni delle società di delivery sono quindi confortanti per il settore nel complesso, che deve. Queste nubi arrivano dopo un'uscita dalla pandemia che si era dimostrata complessa, riflettendosi anche sui corsi azionari della società.Le azioni di Deliveroo, che avevano un prezzo di 390 pence quando si è quotata a, scambiamo oggi a quota 91 pence. Anche Alfonsino è lontana dal prezzo di collocamento: ha iniziato le negoziazioni a Piazza Affari aa 1,60 euro per azione.si attesta a 0,87 euro nell'ultimo prezzo battuto, con, mentre si trova ora in asta di volatilità. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 0,938 e successiva a 1,142. Supporto a 0,734.