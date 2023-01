Brunello Cucinelli, il calendario finanziario del 2023

Re del cachemire

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Ilquale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2023 per l'esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e delle conference call per la presentazione dei risultati contabili di periodo ad analisti finanziari e investitori istituzionali.Inoltre, il management diha reso noto che l'eventualeordinario a valere sull'esercizio 2022, qualora approvato dall'Assemblea degli Azionisti, verrà messo innel corso del mese diCDA: Approvazione dei dati Preliminari di Ricavi Netti dell’Esercizio 2022CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2022Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziariCDA: Approvazione dei dati di Ricavi Netti al 31 marzo 2023Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziariAssemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2022CDA: Approvazione dei dati Preliminari di Ricavi Netti al 30 giugno 2023CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziariCDA: Approvazione dei dati di Ricavi Netti al 30 settembre 2023Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari