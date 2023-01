CBRE con Lendlease per i West Gare di MIND

Astrazeneca

E.ON

(Teleborsa) -, leader al mondo nella consulenza immobiliare,il mandato diMilano Innovation District, l’innovativo progetto di rigenerazione urbana sviluppato da Lendlease sul sito che in precedenza aveva ospitato EXPO2015.Con già all’attivo gli incarichi di Property e Community Management del MIND Village, l’area che si trova in posizione baricentrica in MIND e che accoglie 800 postazioni tra uffici e spazi co-working,occupandosi anche dello, attraverso un’attività di market sounding e un’analisi del concept del progetto per verificare gli standard retail dei locali che andranno ad ospitare l’attività commerciale, la ristorazione (Food & Beverage) e i servizi. L’attività inoltre proseguirà con la vera a propria attività diCon una forte vocazione all’innovazione nelle scienze della vita, per il benessere delle persone e la qualità della vita urbana,. In questa area, già pensata in linea con gli standard WELL Gold, LEED Platinum e WiredScore Platinum, Lendlease sperimenterà soluzioni per rendere MIND il primocome il nuovoe la. Unitamente a queste, MIND ospita tra gli altri l’istituto di ricerca H, l’azienda biofarmaceutica, i laboratori die l’incubatore di startupe gli uffici di. In questo dinamico contesto, che presto ospiterà anche gli studenti del, sorgerà l’area di West Gate.Già in fase di sviluppo nella parte più a ovest del distretto MIND,e sarà un quartiere multi-purpose in cui vivere, lavorare, trascorrere il tempo libero, creare connessioni e accedere a numerosi servizi.Oltre a immobili residenziali e dedicati all’hospitality,, tra cui anche la sede italiana del colosso europeo dell’energia