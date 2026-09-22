Sogin, il 25 settembre l'assemblea dei soci dopo cinque rinvii

(Teleborsa) - Dopo cinque rinvii, è in programma il 25 settembre l'assemblea dei soci di Sogin, la società pubblica responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, nell'occasione in cui "si esprimeranno i vertici aziendali del prossimo triennio".



Lo indica la società in una nota, ricordando che al termine dell'ultimo triennio "i conti sono in utile, il decommissioning è al 47,7%, ci sono state gare per circa un miliardo di euro e il perimetro di attività è in crescita".



"Se l'Italia tornerà al nucleare, non partirà da zero", specifica la società che rivendica "un patrimonio di competenze tecniche, ingegneristiche e regolatorie che oggi, con il ritorno dell'atomo nel dibattito energetico nazionale, acquista un significato nuovo".



Sotto la guida dell'amministratore delegato Gian Luca Artizzu, Sogin ha chiuso tre bilanci consolidati consecutivi in utile: nel 2025 il risultato netto ha raggiunto 2,566 milioni di euro, con un EBITDA di 26,74 milioni. Il nuovo piano ha previsto inoltre 102 assunzioni, 65 già effettuate nei siti, mentre le ore di formazione sono passate da circa 16mila nel 2022 a quasi 23mila nel 2025. "La sfida è oggi preservare quanto costruito e mettere questo patrimonio al servizio del futuro energetico del Paese", ha specificato Sogin.

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