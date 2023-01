Christian Kanu nominato CEO di Generali Global Corporate & Commercial

(Teleborsa) -annuncia la nomina di, con effetto dal 30 gennaio 2023. Già CEO di Tokio Marine Europe, Kanu ha maturato più di 20 anni di esperienza nel settore assicurativo, ricoprendo posizione di vertice in numerosi paesi e in mercati diversi. Kanu gestirà l'implementazione del business di Generali Global Corporate & Commercial in tutti i mercati in cui GC&C è presente, in linea con le priorità del piano strategico di Gruppo "Lifetime Partner 24: Driving Growth"."Sono felice di dare il benvenuto a Christian Kanu - ha commentatoa proposito della nomina di Kanu - un leader con una solida ed estesa esperienza internazionale nel settore assicurativo. Il suo background multiculturale e multinazionale si adatta perfettamente alla forte natura internazionale di GC&C; e sono sicuro che sotto la sua guida la business unit continuerà ad avere ancora più rilevanza nel mercato corporate. Vorrei inoltre ringraziare Manlio Lostuzzi per il suo lavoro e impegno nel guidare GC&C in questi anni. Gli auguro tutto il meglio per il suo nuovo percorso professionale all'interno del Gruppo Generali".Kanu ha una consolidata esperienza nel settore assicurativo, in cui ha realizzato e curato operazioni di grande valore; si è inoltre occupato della gestione di reti distributive e portafogli assicurativi ad alto rendimento. Ha conseguito una laurea quinquennale in Ingegneria presso l'Università La Sapienza di Roma e un master in Business Administration presso la Cranfield School of Management (UK). Manlio Lostuzzi, Regional Officer International - Central Eastern Europe Region e attuale CEO ad- interim di GC&C, manterrà il suo ruolo in GC&C fino al 29 gennaio