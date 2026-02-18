Pirelli unica azienda di pneumatici nel “Top 1%” del Sustainability Yearbook 2026 di S&P Global

(Teleborsa) -si conferma anchenel "" delin cui è l’unico produttore di pneumatici a livello globale ad aver ottenuto questo riconoscimento.L’inclusione nel "Top 1%" del Sustainability Yearbook 2026 rappresenta ile si basa sull’analisi delle(Environmental, Social and Governance) di oltre 9.200 aziende a livello mondiale.Il risultato riflette il punteggio ottenuto da Pirelli nel Corporate Sustainability Assessment 2025 di S&P Global, doveha affermato: "La conferma di Pirelli nel Top 1% del Sustainability Yearbook 2026 rappresentaSviluppo innovativo e crescita responsabile ci guidano in scelte operative precise: investimenti continui in tecnologia, gestione trasparente dell’intera catena del valore, attenzione alla sicurezza, alle competenze e allo sviluppo delle persone. Questo approccionel lungo periodo per tutti gli stakeholder".