Pirelli unica azienda di pneumatici nel “Top 1%” del Sustainability Yearbook 2026 di S&P Global

(Teleborsa) - Pirelli
si conferma anche nel 2026 tra le aziende incluse
nel "Top 1%
" del Sustainability Yearbook 2026 di S&P Global,
in cui è l’unico produttore di pneumatici a livello globale ad aver ottenuto questo riconoscimento.
L’inclusione nel "Top 1%" del Sustainability Yearbook 2026 rappresenta il massimo livello di valutazione previsto da S&P Global
e si basa sull’analisi delle performance ESG
(Environmental, Social and Governance) di oltre 9.200 aziende a livello mondiale.
Il risultato riflette il punteggio ottenuto da Pirelli nel Corporate Sustainability Assessment 2025 di S&P Global, dove l’azienda ha registrato 86 punti, il più alto sia del settore Auto Components e di quello Automobiles.Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, New Mobility e Motorsport di Pirelli,
ha affermato: "La conferma di Pirelli nel Top 1% del Sustainability Yearbook 2026 rappresenta un riconoscimento di grande valore al percorso dell’azienda.
Sviluppo innovativo e crescita responsabile ci guidano in scelte operative precise: investimenti continui in tecnologia, gestione trasparente dell’intera catena del valore, attenzione alla sicurezza, alle competenze e allo sviluppo delle persone. Questo approccio rafforza la nostra competitività e capacità di creare valore
nel lungo periodo per tutti gli stakeholder".