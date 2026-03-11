Milano 14:43
44.785 -0,92%
Nasdaq 14:43
25.054 +0,39%
Dow Jones 14:43
47.508 -0,42%
Londra 14:43
10.320 -0,89%
Francoforte 14:43
23.671 -1,24%

Marsh, nominato Nick Studer presidente e CEO di Marsh Risk e Martin South Chief Client Officer di Marsh

Finanza
Marsh, nominato Nick Studer presidente e CEO di Marsh Risk e Martin South Chief Client Officer di Marsh
(Teleborsa) - Marsh, leader globale nei servizi di gestione del rischio, riassicurazione e ottimizzazione del capitale, e nella consulenza in ambito risorse umane, investimenti e management, quotato al NYSE, ha annunciato mercoledì che Nick Studer diventerà President e CEO di Marsh Risk, succedendo a Martin South.

Martin South assumerà nel gruppo il ruolo di Chief Client Officer di Marsh e lavorerà a stretto contatto con i leader delle diverse linee di business della società.

Entrambi continueranno a far parte dell’Executive Committee dell’azienda e riporteranno a John Doyle, President e CEO di Marsh.

Le nomine saranno effettive a partire dal 1° aprile.
Condividi
```