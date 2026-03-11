Marsh, nominato Nick Studer presidente e CEO di Marsh Risk e Martin South Chief Client Officer di Marsh

(Teleborsa) - Marsh
, leader globale nei servizi di gestione del rischio, riassicurazione e ottimizzazione del capitale, e nella consulenza in ambito risorse umane, investimenti e management, quotato al NYSE, ha annunciato mercoledì che Nick Studer
diventerà President
e CEO
di Marsh Risk
, succedendo a Martin South.Martin South
assumerà nel gruppo il ruolo di Chief Client Officer di Marsh
e lavorerà a stretto contatto con i leader delle diverse linee di business della società.
Entrambi continueranno a far parte dell’Executive Committee
dell’azienda e riporteranno a John Doyle
, President
e CEO
di Marsh
.
Le nomine saranno effettive a partire dal 1° aprile
.