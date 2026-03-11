Marsh, nominato Nick Studer presidente e CEO di Marsh Risk e Martin South Chief Client Officer di Marsh

Marsh

(Teleborsa) -, leader globale nei servizi di gestione del rischio, riassicurazione e ottimizzazione del capitale, e nella consulenza in ambito risorse umane, investimenti e management, quotato al NYSE, ha annunciato mercoledì chediventeràdi, succedendo a Martin South.assumerà nel gruppo il ruolo die lavorerà a stretto contatto con i leader delle diverse linee di business della società.Entrambi continueranno a far parte dell’dell’azienda e riporteranno adiLe nomine saranno effettive a partire dal