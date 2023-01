Eni, bond retail interamente collocato: offerta chiude in anticipo

Eni

(Teleborsa) -ha comunicato ladelleda 2 miliardi di euro, in quanto l'ammontare nominale complessivo è stato interamente collocato presso il pubblico indistinto.In particolare, spiega una nota, i responsabili del collocamento () si sono avvalsi della facoltà di disporre la chiusura anticipata dell'offerta alsia per le adesioni in sede che per le adesioni effettuate fuori sede attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che per le adesioni mediante tecniche di comunicazione a distanza, a seguito dell'integrale collocamento dei 2 miliardi di euro.Pertanto,per l'offerta, sia per le adesioni in sede che per le adesioni fuori sede che per le adesioni mediante tecniche di comunicazione a distanza, è domani fino alle 17:00.