Il calendario 2023 degli eventi societari di Generali

Leone di Trieste

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Il, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2023 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.In linea con la politica dei dividendi, il management diha comunicato la data di stacco e di pagamento del dividendo delle azioni e ha inoltre sottolineato che le date relative agli incontri con gli investitori saranno comunicate in seguito.CDA: Approvazione della Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2022Appuntamento: Pubblicazione dei risultatiAssemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2022Appuntamento: Stacco della cedola del dividendo delle azioniCDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie al 31 marzo 2023Appuntamento: Pubblicazione dei risultatiCDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2023Appuntamento: Pubblicazione dei risultatiCDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie al 30 settembre 2023Appuntamento: Pubblicazione dei risultati